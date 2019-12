Die sprichwörtlich gute alte Zeit war ja bekanntlich gar nicht immer so gut. Gleichwohl könnte man schon wehmütig werden, wenn man den Jahreskalender "Bruck damals" (im DIN A-3-Format) in Händen hält. Die zwölf Fotos stammen aus dem reichhaltigen Fundus des Stadtarchivs. Der kolorierten Aufnahme der Amperbrücke, die das Titelblatt ziert, folgt gleich als Januarblatt die Abbildung der Rodelbahn des Deutschen Touring-Clubs "in Bruck bei München". Eine illustre Gesellschaft hat sich für den Fotografen in Szene gesetzt und hält schön still, damit die Aufnahme nicht verwackelt. Dennoch lässt sich das "Wintervergnügen" aus der Zeit vor 1916 durchaus erahnen. Gleich auf dem ersten Schlitten sitzt ein Mann mit kniehohen Stiefeln, Schnauzbart und Hut, hinter ihm drei Damen in langen Mänteln. So eine Abfahrt muss damals ein Heidenspaß gewesen sein, Skiausflüge in die Alpen konnten sich die Wenigsten leisten.

Sehenswert sind vor allem die Aufnahmen, auf denen Menschen zu sehen sind: So auch das Februarblatt, das einen Ausschnitt des Faschingszugs durch die Innenstadt im Jahr 1938 zeigt - ein Lanz-Bulldog zieht den Wagen, auf dem offenbar das Prinzenpaar nebst offizieller Entourage befördert wird. Sind Motive wie der Blick auf den Stadtpark nebst Aumühe oder auf den Grünen Markt vor dem alten Rathaus (1954) selbst erklärend, so würde man sich für manches schöne Bild eine kurze Erläuterung wünschen.

Informativ ist der Kalender dennoch. So sind auf jedem Monatsblatt die wichtigsten Veranstaltungen in der Kreisstadt sowie Feiertage und Ferientermine aufgeführt. Auf der letzten Seite sind sie noch einmal zusammengefasst. Ergänzt wird die Auflistung durch bedeutsame Events im Veranstaltungsforum Fürstenfeld und Ausstellungen im Museum.

Erhältlich ist der hochwertige Kalender in Rathaus, Stadtbibliothek in der Aumühle, Museum, Klosterladen, Geschäftsstelle der Volkshochschule sowie Amper-Kurier-Kartenservice im Center Buchenau. Von den 7,50 Euro geht je ein Euro an das Spendenkonto "Brucker Bürger in Not".