30. August 2018, 22:18 Uhr Jugendzeltplatz Mammendorf Selbstbewusste Architektur

Sanitärgebäude wird ausgezeichnet

Seit Saisoneröffnung 2017 ist der Jugendzeltplatz auf dem Gelände des Freizeitparks Mammendorf um eine - nun sogar preisgekrönte - Attraktion reicher: Um ein nach neuesten Standards errichtetes Sanitärgebäude. Das dringend benötigte Bauwerk fand seinen Platz auf dem Wiesenstück etwas abseits der Zeltwiesen. Es sei ein architektonisch selbstbewusstes Gebäude entstanden, in dem sich neben Duschen und Toiletten auch ein Kühlschrankraum, ein Waschraum, ein Geschirrspülplatz und eine Möglichkeit zur Müllentsorgung finden, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

Ziel sei es gewesen, mit einer einfachen Konstruktion und günstigen, jedoch robusten Materialen den gewünschten Standard mit hoher architektonischen Qualität zu verbinden, erklärt die Kreisbehörde. Das Ergebnis könne sich sehen lassen. Das habe die Jury des Architekturpreises Wessobrunner Kreis bestätigt und das Sanitärgebäude mit dem Wessobrunner Architekturpreis 2018 ausgezeichnet. "Die Ausformulierung der Wasserstelle, fast an einen Altar erinnernd, in strahlend weißem Kunststoff, gibt der Anlage Schwerpunkt und klare Orientierung", schwärmt Architekt Rainer Köberl in seinem Juryurteil.

Landrat Thomas Karmasin lobt neben der gelungenen architektonischen auch die zeitgemäße praktische Umsetzung: "Dass die Besucher jetzt die Wahl zwischen kaltem und warmen Wasser haben, ist wirklich eine Verbesserung." Karmasin freut sich über die Auszeichnung: "Der Wessobrunner Architekturpreis ist in der Branche bekannt und wir können hier mit Stolz auf eine gelungene und gute Architektur verweisen." Die Gewinner des Wessobrunner Architekturpreises erhalten eine Urkunde und eine Skulptur. Die Verleihung findet im Herbst statt.