20. Juni 2019, 21:49 Uhr Jubiläum Hort der Lesekultur

Die Germeringer Stadtbibliothek zeigt in einer Ausstellung, wie sich der Bestand seit der Eröffnung 1994 gewandelt hat. Das gedruckte Buch ist dabei längst nicht mehr das alleinige Medium

Von Ingrid Hügenell, Germering

Die Stadtbibliothek Germering ist ein lebendiger Ort, in dem man nicht nur Bücher, Spiele oder DVDs ausleihen kann. Sie ist auch ein Treffpunkt, ein Ort, an dem man lernen, mit kostenlosem Wlan im Internet unterwegs sein oder einen Kaffee trinken kann. An beinahe jedem Öffnungstag im Jahr findet dort eine Veranstaltung statt, vom Bilderbuchkino bis zum Vortrag. Kleine Kinder, alte Leute und alle dazwischen, Menschen jeder Herkunft sind dort willkommen - "der absolute Querschnitt der Bevölkerung", wie Leiterin Christine Förster-Grüber sagt.

Im Juni 1994, also vor 25 Jahren, wurde die Bibliothek eröffnet, in einem Neubau anschließend an die ebenfalls neue Stadthalle. Das lichte Gebäude mit viel Holz und Glas hat das Münchner Architekturbüro Auer und Weber entworfen, das kürzlich den Wettbewerb für die Gestaltung der Puchheimer Stadtmitte gewann und in München das Empfangsgebäude für den neuen Hauptbahnhof plant. Durch die offene Split-Level-Bauweise mit den schwebenden Treppen wirkt die Bibliothek offen und einladend.

Vor 25 Jahren: Im Juni 1994 ist die Germeringer Stadtbibliothek eröffnet worden. In ihr wurde der Bestand von drei Büchereien aus dem Stadtgebiet untergebracht und zusammengeführt. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Auf 1700 Quadratmetern Fläche stehen den 41 000 Germeringern und den Menschen der Region 53 000 Medien zur Verfügung. Weitere 16 000 E-Medien kann man mit dem Ausweis kostenlos herunter laden. 25 Prozent aller Leser leben nicht in der Stadt. Alle Nutzer haben voriges Jahr 258 707 Medien ausgeliehen. 6000 Medien werden jedes Jahr neu angeschafft - man muss also keine Angst haben, dass der Lesestoff ausgeht. Die Jahresgebühr beträgt 15 Euro für Erwachsene, ermäßigt neun Euro, bis 16 zahlt man nichts.

Seit der Eröffnung unter dem Leiter Wolfgang Reuther, der drei bestehende Germeringer Büchereien zu einer zusammenführte, verändert sich die Bibliothek ständig. Das ist auf einem Zeitstrahl dargestellt, der den Auftakt einer kleinen Ausstellung anlässlich des Jubiläums bildet. Förster-Grüber und Katja Beese, die Leiterin und ihre Stellvertreterin, weisen auf viele Neuerungen hin: die Einführung von Wlan beispielsweise, die Einrichtung einer "LernBoxx", in der Gruppen aus bis zu zwölf Leuten ungestört arbeiten können, das Late-Night-Learning mit Öffnungszeiten bis 22 Uhr. Die ständige Innovation sei notwendig um interessant zu bleiben und den Leuten zu bieten, was sie brauchen.

Lesenischen als Rückzugsort und großzügige Ausblicke auf der anderen Seite: Die Germeringer Stadtbücherei hat eine Fläche von 1700 Quadratmetern. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Viele Leute kämen zum Lernen in die Bibliothek, sie nutzten die Möglichkeit, online und in den Beständen der Bücherei zu recherchieren, sagen die Leiterinnen. Und sie schätzten die Ruhe und arbeitsame Atmosphäre. Unter dem Motto "Willkommen in Deutschland" wird interkulturelle Bibliotheksarbeit gemacht, unter anderem mit Vorlesestunden sechs Sprachen. Neue LED-Leuchten sparen Strom, in der Kinderabteilung steht ein rot-blauer Zug aus Holz, in dem CDs aufs Ausleihen warten, auf dem die Buben und Mädchen aber auch sitzen oder klettern können. Besonders stolz sind Förster-Grüber auf die "Germeringer Klarschriftsystematik", die das Team von 2011 an erarbeitet hat und nach der die Sachbücher sortiert sind. "Früher hieß es zum Beispiel CEM 24, nun steht auf dem Buch "Reisen - Italien - Süditalien", erklärt Beese. Damit kämen die Leute "supergut" zurecht. Andere Bibliotheken übernahmen die Systematik.

Alle Renovierungsarbeiten, Umbauten und Sortierarbeiten hätten immer bei laufendem Betrieb stattgefunden, nie sei die Bibliothek länger als eine Woche geschlossen gewesen, sagen Förster-Grüber und Beese. Auch darauf sind sie stolz. Das gehe nur mit einem tollen Team, in dem sich jeder mit Vorschlägen einbringen könne, betonen beide. Und mit der Unterstützung der Stadt, die beide ebenfalls sehr loben.

Zehn angestellte Mitarbeiter und ein Auszubildender sind in der Germeringer Bibliothek beschäftigt, dazu kommen acht Ehrenamtliche, die regelmäßig helfen. Die Fluktuation ist sehr gering, auch die beiden Leiterinnen sind schon seit etwa 20 Jahren dabei. "Es ist ein unglaubliches Privileg, hier zu arbeiten", sagt Förster-Grüber.

Nicht weniger als 53 000 Medien stehen den Benutzern zur Verfügung. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Im Rahmen des Germeringer Stadtfestes wird die Bibliothek am Samstag, 20. Juli, von 10 bis 19 Uhr richtig feiern: mit einem Buchflohmarkt, Basteln und Gewinnspielen für Kinder und Erwachsene und der Möglichkeit, ganztägig auszuleihen.

Ausstellung "25 Jahre Stadtbibliothek", bis einschließlich Samstag, 29. Juni, zu den Öffnungszeiten, Eintritt frei.