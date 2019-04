29. April 2019, 21:22 Uhr Jubiläum Bürgerstiftung feiert Geburtstag

Das Leben der Menschen besser machen. Diesem Ziel geht die Bürgerstiftung für den Landkreis seit nun schon 20 Jahren mit verschiedenen Projekten für alle Altersgruppen, vor allem aber die Jugend, nach. Dieses Jubiläum soll nun in den kommenden Wochen gebührend gefeiert werden. Eröffnet werden die Feierlichkeiten an diesem Dienstag von 19.30 Uhr an in der Tenne des Veranstaltungsforums Fürstenfeldbruck, zu der alle Interessierten eingeladen sind. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete des Landkreises, Gerda Hasselfeldt, wird ein Grußwort sprechen. Musik kommt von den Jazz-Streichern der Bluestrings. Die Musiker werden seit Gründung des Ensembles von der Bürgerstiftung unterstützt. Georg Trenz, einer der bekanntesten Künstler des Landkreises, wird gemeinsam mit Detlef Hartung eine Licht-Text-Projektion präsentieren.