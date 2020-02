Eines steht fest: Am Mittwoch gegen 13 Uhr wurde in Jesenwang ein Unfall verursacht. Wer die Schuld an dem Blechschaden trägt, ist dagegen noch nicht geklärt. Deshalb sucht die Polizei Fürstenfeldbruck nun Augenzeugen, um ihre Ermittlungen abzuschließen. Passiert ist der Unfall an der Kreuzung der Fürstenfeldbrucker mit der Grafrather Straße, es waren ein 38 Jahre alter Autofahrer aus Grafrath und ein 26 Jahre alter Fahrer aus Jesenwang beteiligt. Der 38-Jährige behauptet,er sei mit seinem Auto an der Kreuzung gestanden und der 26-Jährige sei links abgebogen und habe das Auto touchiert. Der 26-Jährige wiederum gibt an, dass der 38-Jährige einfach losfuhr, als er abbog. Wer zur Aufklärung beitragen kann, möge die Polizei (08141/6120) anrufen.