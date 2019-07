12. Juli 2019, 21:26 Uhr Innenstadt Rote Linie für Wettbüros und Spielsalons

Bruck will den Wildwuchs in der Innenstadt eindämmen und festlegen, wo genau sich die als problematisch eingestuften Einrichtungen künftig ansiedeln dürfen. Tabu sein sollen 1a-Lagen in erster Reihe und im Erdgeschoss - wie etwa an der Hauptstraße

Von Stefan Salger, Fürstenfeldbruck

Die Kreisstadt fürchtet um ihr Erscheinungsbild und will Wettbüros und Spielcasinos weitgehend aus der Innenstadt heraushalten. Der Stadtrat hat deshalb einstimmig und ohne Debatte beschlossen, mit einem entsprechenden Bebauungsplan verbindliche Regeln zu schaffen. Mit dem "Vergnügungsstättenkonzept" waren vor fast vier Jahren die Weichen gestellt worden.

Jenes Konzept gibt ansiedlungswilligen, aber als problematisch eingestuften Betrieben Standorte vor: die Gewerbegebiete Hasenheide, Hubertusstraße und nördliche Maisacher Straße sowie das Center Buchenau und eben die Innenstadt. Die nun beschlossene Regelung konkretisiert nun die Regelungen im Bereich um die Hauptstraße, Schöngeisinger- sowie Augsburger Straße und Teile der Münchner-, Dachauer- sowie Pucher Straße. Bruck will mit dem Bebauungsplan vor allem verhindern, dass eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt wird, unter der Geschäftsleute ebenso wie Einwohner leiden würden: wenn Einzelhändler schließen, folgen nicht selten Dienstleister wie Tattoo- oder Nagelstudios sowie Billigläden. Oder eben Spielsalons und Wettbüros - für die die Mieten erschwinglich sind. Der Mindestabstand zwischen Spielhallen wurde im August 2017 per Gesetz von 250 auf 500 Meter verdoppelt. In vielen Städten drängen seitdem die Wettbüros in die Lücken. In der Brucker Innenstadt gibt es vier Spielhallen, für sie gilt Bestandsschutz.

Die "Sportsbar" an der Schöngeisinger Straße genießt Bestandsschutz. (Foto: Günther Reger)

Der Anlass für die aktuelle Bebauungsplan-Initiative sind zwei Anträge, mit denen sich die Bauverwaltung beschäftigen musste: Mit den städtischen Vorgaben noch eher als vereinbar gilt die Umwandlung eines Einzelhandelsgeschäfts an der Schöngeisinger Straße in eine Espressobar mit Alkoholausschank, Automatenspielgeräten sowie Wettannahme. Vor einem Jahr wurde hier die Baugenehmigung erteilt. Als problematischer eingeschätzt wird die geplante Umwandlung einer Ladenfläche an der Hauptstraße, direkt gegenüber dem Standesamt im Alten Rathaus. Dort sollte ein Wettbüro mit Liveübertragungen entstehen.

500 Meter weiter, an der Hauptstraße lehnt die Stadt die Ansiedlung eines Wettbüros gegenüber dem Alten Rathaus ab. (Foto: Günther Reger)

In bester Lage, in erster Reihe und auch noch im Erdgeschoss will die Stadt aber weder zusätzliche Nachtlokale noch Spiel- und Automatenhallen, Wettbüros oder Swinger-Klubs haben. Und das wird nun per Bebauungsplan festgelegt. Bis dieser unter dem Titel "Vergnügungsstätten im Bereich des Eignungsgebietes Innenstadt" ausgearbeitet und beschlossen ist, wird per Veränderungssperre verhindert, dass findige Wettbüro- oder Casino-Betreiber versuchen, noch schnell Tatsachen zu schaffen. Eine solche Maßnahme ist zwei Jahre lang gültig und kann notfalls um ein weiteres Jahr verlängert werden. Mit seinem einstimmigen Beschluss folgte der Stadtrat dem ebenfalls einstimmig beschlossenen Empfehlungsvotums des Planungsausschusses.

Als unproblematisch und eher belebend in der Wirkung gelten laut Vergnügungsstättenkonzept übrigens Billardcafés, Tanzlokale, Kinos oder Internetcafés. Dass diese auch in den Abendstunden genutzt werden, ist sogar gewünscht. Denn Bruck will nicht zur Schlafstadt werden, in der abends die Bürgersteige hochgeklappt werden.