Hunde und andere Haustiere dürfen aus hygienischen Gründen nicht in ein Lebensmittelgeschäft, das ist ja klar. Blindenhunde dürfen aber schon hinein. Einem Mitarbeiter des AEZ City Point Fürstenfeldbruck war zwar die erste Information bekannt, die zweite aber nicht. Als kürzlich eine blinde Frau mit ihrem Hund und einer Begleiterin in das Geschäft kam, forderte er sie auf, den Hund nach draußen zu bringen. Nach einiger Diskussion klärte sich die Sache offenbar, die Frau konnte ihren Einkauf abschließen.

Sie ärgerte sich aber dennoch und schrieb daher eine E-Mail an die Geschäftsführung des Familienunternehmens, das zehn Märkte in den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Dachau sowie in München betreibt. Jill Klotz, eine von vier Geschäftsführern, bedauert den Vorfall sehr. Der Mitarbeiter sei eben neu gewesen und habe von der Ausnahme für Blindenhunde nichts gewusst. "Ein Missverständnis." Damit so etwas nicht wieder vorkommt, habe man die Mitarbeiter aller Filialen informiert.

Auch in der Filiale im City-Point hängt ein entsprechender Ausdruck des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Demnach dürfen auch andere Assistenzhunde mit ins Geschäft genommen werden, wenn darauf geachtet werde, "dass die Tiere nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen und diese verunreinigen". Das Ministerium hält das aber für unproblematisch, "weil Führhunde besonders geschult und diszipliniert sind". Zudem würden im Lebensmitteleinzelhandel Waren üblicherweise verpackt zum Verkauf angeboten oder seien durch Thekensysteme geschützt.

"Die Dame kommt öfter zu uns zum Einkaufen, mit dem Hund", sagt Klotz. Bisher habe es nie Probleme gegeben, und auch künftig solle es keine geben, auch nicht mit den anderen sehbehinderten Kunden, von denen Klotz weiß. "Ich habe mich persönlich bei ihr entschuldigt", sagt Klotz. Beim nächsten Einkauf dürfe sich die Kundin zur Wiedergutmachung ein kleines Geschenk aussuchen, sagt Marktleiterin Sandra Perzi, die nicht im Geschäft war, als sich der Vorfall ereignete und diesen ebenfalls sehr bedauert.

Für Stefanie Meiler von der Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung der Caritas in Fürstenfeldbruck zeigt der Vorfall, dass der Inklusionsgedanke noch nicht überall in der Gesellschaft richtig angekommen ist. "Es gibt viele positive Beispiele für die Inklusion, leider mangelt es jedoch in manchen Bereichen des öffentlichen Lebens an der Umsetzung." Die Kontaktstelle erfahre immer wieder, dass Menschen mit Behinderung ausgeschlossen würden. Probleme mit Begleithunden in Läden seien in den vergangenen Jahren nicht an sie herangetragen worden, erklärt die Sozialpädagogin, "was aber nicht heißt, dass es sie nicht gibt". Der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung könne man entgegen treten, indem man die Bevölkerung informiere - wie es das AEZ jetzt mit seinen Mitarbeitern getan hat.

"Es ist uns ein Anliegen, dass Menschen mit Behinderung wie alle anderen Menschen auch am Leben in der Gesellschaft teilnehmen können", sagt Meiler. Die Kontaktstelle fördere die Selbstbestimmung von Behinderten und ihre Teilhabe am Leben durch Beratung und durch Angebote wie Schulbegleitung, ambulant begleitetes Wohnen, Freizeitangebote, Reisen oder Bildungskurse.