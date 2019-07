25. Juli 2019, 21:46 Uhr Informative Stationen Geschichtspfad durch das Altdorf

Zehn Tafeln an markanten Stationen informieren mit Texten und Bildern über Puchheim-Ort. Verwiesen wird auf einen römischen Gutshof, den heiligen Laurentius, das alte Rathaus und die Gendarmerie

Von Peter Bierl, Puchheim

Über die wichtigsten Relikte und Episoden in der Geschichte von Puchheim-Ort kann man sich in Zukunft bei einem Spaziergang durch das Altdorf informieren. Am Sonntag weiht der Verein d'Buachhamer diesen Geschichtspfad offiziell ein, der aus zehn Tafeln mit Texten, Fotos und Dokumenten im Faksimile besteht, die an markanten Stationen aufgestellt sind. Die erste Tafel wurde bereits im Oktober 2018 vor der Kirche Maria Himmelfahrt enthüllt, einem der vermutlich ältesten Anwesen des Ortes.

Den Anfang des Geschichtspfads macht eine Tafel am Kreutweg am Parsberg, die die Geologie Puchheims zeigt. Der Inhalt basiert auf einer Studie des Geologen Hermann Weinig. Er nutzte auch die Funde einer Bohrung an der höchsten Stelle des Parsbergs, 548 Meter über dem Meer, die unternommen wurde, als man vor dem Bau der Umgehungsstraße das Terrain sondierte. Zu den weiteren Stationen gehören die alte Schule, Mühle und Laurentiuskapelle, die Wasserversorgung und die Brunnenanlage. Eine eigene Tafel erinnert an die Dorferneuerung der Neunzigerjahre.

Manche Stationen erinnern daran, dass das Altdorf viel von seiner Bedeutung verloren hat, weil es von Puchheim-Bahnhof, dem Viertel im früheren Moos, überflügelt wurde, etwa die frühere Gemeindekanzlei und der Gendarmerieposten. Dass gewisse Animositäten zwischen den Ortsteilen geblieben sind, konnte man erkennen, als der Kulturausschuss, in dem heute sozusagen die Nachfahren der einst verachteten Grattler aus dem Moos dominieren, verlangte, doch zuerst einen Geschichtspfad in Puchheim-Bahnhof zu installieren, als es um einen Zuschuss zu dem Projekt ging.

Die Kommune unterstützt das Projekt dann doch mit immerhin 6000 Euro. Für jede Tafel haben Hans Aichner, der Vorsitzende der Buachhamer, und Hannelore Keil, die Schriftführerin, einen weiteren Verein als Paten gewonnen, der etwas dazugab. Insgesamt hat der Geschichtspfad etwa 10 000 Euro gekostet.

Jede Tafel ist übersichtlich gestaltet, ein Werk der Grafikerin Alexandra Kornacher, die an der Universität Augsburg tätig ist. Auf allen findet sich ein QR-Code, der zur die Homepage des Vereins führt, wo sich noch Informationen zu jeder Station finden, die nicht mehr auf die Tafeln gepasst haben, etwa das ausführliche Papier des Geologen Weinig. Die Ständer hat die Brucker Schlosserei Ott angefertigt, sie wurden von den Arbeitern des Bauhofs aufgestellt. Die Tafeln wurden Aichner, Keil und Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) bereits am Donnerstag angeschraubt, am bislang heißesten Tag des Sommers.

Der Weg endet mit einer Tafel, die auf einen römischen Gutshof aus der Kaiserzeit verweist. Bei Kanalarbeiten 1963 sei der Bagger mitten durchgefahren, erzählt Aichner. Bei Grabungen entdeckte man auch Scherben und eine Pfeilspitze aus vorrömischer Zeit sowie Gräber der Bajuwaren aus dem frühen Mittelalter, in dem das Dorf Puchheim vermutlich entstand.

Die Reste der Villa rustica liegen unter den Äckern und Wiesen, die Sicht ist frei auf Puchheim-Bahnhof. Diese letzte Station am nördlichen Rand des Altdorfs verweist schon auf das Folgeprojekt. Der Verein wird in den nächsten zwei Jahren auch einen Geschichtspfad in Puchheim-Bahnhof anlegen. Sie haben sich Gedanken über Stationen gemacht, aber soviel gebe es dort eben nicht, stichelt Aichner. Auf das Flugfeld und das Kriegsgefangenenlager kann man hinweisen, von denen nichts übrig geblieben ist, auf die alte Hausmüllfabrik, den Russenfriedhof, wo die gestorbenen Kriegsgefangenen beerdigt sind, und die alte Schule am Grünen Markt. Im Stadtarchiv haben die Vereinsmitglieder schon mal gesichtet, ob und welches Material vorhanden ist, im Herbst soll es mit der Arbeit richtig losgehen.

Die Eröffnung des Puchheimer Geschichtspfades findet am Sonntag, 28. Juli, um 10 Uhr bei der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt statt