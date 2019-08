1. August 2019, 22:07 Uhr In Germering Besonderes Picknick

Stadt lädt am Samstag wieder zur Weißen Nacht ein

Von Ingrid Hügenell, Germering

Spontan und zwanglos Freunde treffen, gut essen, einen netten Abend verbringen - das kann man bei der Weißen Nacht, die an diesem Samstag zum sechsten Mal in Germering stattfindet. Die Idee kommt, wenig verwunderlich, aus Paris. Dort soll 1988 ein Gastgeber seine Gartenparty wegen zu großen Andrangs spontan in den Bois du Bologne verlegt haben, und offenbar speisten die Gäste ganz in Weiß. Das Dîner en Blanc war erfunden, und fand seinen Weg eben als "Weiße Nacht" nach Deutschland, wo 2008 in Hannover das erste derartige Abendessen veranstaltet wurde.

Auch in Germering erfreut sich die Idee großer Beliebtheit, viele Germeringer kommen jedes Jahr zu dem öffentlichen Picknick an langen, weiß eingedeckten Tischen rund um den Kleinen Stachus, zu dem die Stadt einlädt. Ziel ist eine Belebung der Innenstadt. Das Fest beginnt am Samstag, 3. August, um 17 Uhr. Herzstück ist eine 40 Meter lange Tafel, die vom Kleinen Stachus bis in die Otto-Wagner-Straße reicht. Wer mag, darf auch eigene Tische und Stühle mitbringen und aufstellen.

Essen und Getränke sowie weiße Kerzen, Blumen und Servietten als Tischdekoration bringt sowieso jeder selbst mit. "Von der bayerischen Brotzeit mit Bier, über italienische Antipasti bis hin zum Aperitif - alles ist möglich", heißt es in der Einladung der Stadt. Beim Dresscode aber ist man streng: Komplett weiß sollen die Gäste angezogen sein. "Es darf gern ein bisschen nostalgisch und elegant sein", schreibt die Stadt.

Das Café-Bistro Kleiner Stachus, die Pablo Emilio Burger Bar und das Café "Ja genau" in der Otto-Wagner-Straße stellen ebenfalls gedeckte Tische zur Verfügung. Sie können vorab reserviert werden können, die Gaststätten servieren Essen und Getränke.

Ein kostenloser Rikscha-Service geleitet die Gäste von Geschäft zu Geschäft, und es gibt auch ein Programm: Die Stadt kündigt Live-Musik, und einen Auftritt des bekannten Mental-Magiers Stefan Schmitt an. Schmitt lebt in Fürstenfeldbruck und hat eine Veranstaltungsreihe mit passendem Namen: The Magic Dinner. Einige seiner Tricks wird er auch in Germering zeigen.

Die Weiße Nacht findet nur bei schönem Wetter statt. Wer beim Café-Bistro Kleiner Stachus und bei der Burger Bar reserviert hat, kann trotzdem zum Essen kommen, diese Reservierungen bleiben erhalten. Für Samstag ist momentan Regen angesagt, gegen Abend soll es aber aufklaren. Ob die Weiße Nacht stattfindet, kann man im Internet unter www.germering.de oder facebook.com/germering.de herausfinden.

Weiße Nacht, Germering, Samstag, 3. August, Beginn: 17 Uhr, nur bei gutem Wetter. Die Gäste sollen komplett weiß gekleidet kommen.