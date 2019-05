31. Mai 2019, 21:56 Uhr In Bewegung Ameisenstraßen

"Unterwegs, wir auch" heißt eine Ausstellung des Vereins Gröbenart in Puchheim. Das Thema wird vor allem in Gemälden umgesetzt, aber auch in Fotografien - und einem Fahrrad als Gemeinschaftswerk

Von Valentina Finger

Denkt man an die Bestandteile dieser Welt, die stets in Bewegung zu sein scheinen, kommen einem womöglich Ameisenkolonien in den Sinn, Zugvögel oder Wasserfälle. Auch der Mensch mit seinem Erkundungsdrang, seinem immer schneller werdenden Lebensstil und seinen ständig wabernden Gedanken darf als ein derart rastloser Faktor verstanden werden. Solche Überlegungen sind in der Ausstellung mit dem Titel "Unterwegs, wir auch" präsent, die noch bis einschließlich Sonntag im Künstlerhaus des Vereins Gröbenart in Puchheim zu sehen ist. Angelehnt an das Motto der Kreiskulturtage, die an diesem Wochenende zu Ende gehen, zeigt dort die Gröbenzeller Künstlervereinigung Werke, die sich im weitesten Sinne mit dem Unterwegs-Sein auseinandersetzen.

Die Malerei steht im Fokus der Ausstellung, die sich aus den Arbeiten von elf der insgesamt 16 Mitglieder des Kunstvereins zusammensetzt. Acryl-Gemälde und Aquarelle, verteilt in dem heimeligen Atelier- und Gemeinschaftshaus, machen den Großteil der Exponate aus. Eine Ausnahme sind die Fotografien von Barbara Kreutner. Darin fängt sie die Dynamik nächtlicher Straßen ein, die Lichter, die sich in Bewegung zu bunten Leuchtfäden verzerren. In einer weiteren Foto-Gruppe zeigt sie fliegende Vögel von der geordneten Formation bis zum bedrohlichen Chaos, das an Hitchcocks Horrorklassiker erinnert. Am auffälligsten unter den nicht-gemalten Objekten sind fraglos Markus Hellers überdimensional große Ameisen: Die roten ranken sich eine Wand hinauf, den schwarzen kann man hinaus in den Garten des Künstlerhauses folgen.

Beleuchtet wird das Titelthema in der Ausstellung vom Offensichtlichen bis ins Abstrakte und im Großen genauso wie im Kleinen. In acht oft schemenhaften, farblich angenehm zurückgenommenen Malereien illustriert Hans Hönninger mehrere Facetten des Lebens auf Reisen, vom Warten auf die Einschiffung bis zur Arbeit im Hafen. Edeltraud Knahl inszeniert ihr Kontrastgemäldepaar aus Heimatlandschaft und Urlaubsmoment als Mittelpunkt einer kleinen Koffer-Installation. Die Schuhserie von Karin Piede, die seit März die neue Vorsitzende von Gröbenart ist, nimmt die Füße als Fortbewegungsmedium in den Fokus. Gemalt hat sie High-Heels ebenso wie Wanderschuhe, Gummistiefel, Sandalen oder Weltenbummler-Turnschuhe. Die auffällige Unterschiedlichkeit des Schuhwerks impliziert dabei auf subtile Weise auch, dass jeder Mensch seinen individuellen Stil hat, um buchstäblich durch das Leben zu schreiten.

Technisch besonders auffallend sind die Arbeiten von Barbara Curstädt und Michaela Friedrich, erstere wegen ihrer Raffinesse, letztere aufgrund des kraftvollen Ausdrucks. In ihre sandig-goldenen Relief-Gemälde hat Curstädt getrocknete Blätter, Kieselsteine und Wildreis eingearbeitet, wodurch sich eine aufregend unruhige Oberflächenstruktur ergibt, die sich stellenweise nicht von der warmen Farbe zähmen lässt. In Friedrichs Vierteiler "Der Weg", der etwas abseits vom Hauptausstellungsraum aufgehängt ist, findet ein wildes Ineinanderfließen von Schwarz, Grün- und Gelbnuancen statt, wodurch vor allem in dem großen Format eine intensive Farbwirkung erzeugt wird.

Als ein Sinnbild des Unterwegs-Seins diente den teilnehmenden Künstlern das Fahrrad. Es ist nur einmal in der Ausstellung vertreten, dafür aber als eine Art Puzzle-Gemälde bestehend aus einzelnen Quadraten, zu denen jeder der Ausstellenden einen Ausschnitt beigetragen hat. Je nach Stil des Malers ist so zum Beispiel der Lenker in satten Knallfarben, eines der Räder aber in klarem Schwarz-Weiß-Kontrast und ein weiterer Teil in Graffiti-Optik gemalt. Wie eine Ameisenkolonie funktionieren die Künstler in ihrer Gesamtheit offenbar besonders gut: Alle Teile des Gemeinschaftsfahrrads sind verkauft.

Ausstellung "Unterwegs, wir auch" im Künstlerhaus des Vereins Gröbenart (Sandbergstraße 46 in Puchheim), geöffnet von 13 bis 17 Uhr, bis 2. Juni