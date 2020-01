Nicht nur die Miete und der Kauf von Wohnungen werden teurer, auch für Gewerbeimmobilien muss immer mehr Geld ausgegeben werden. Das ist das Ergebnis eines Marktberichts, den die Industrie- und Handelskammer (IHK) veröffentlicht hat. Demnach haben die Mieten für Büroimmobilien im Landkreis zwischen den Jahren 2014 und 2018 laut den Medianwerten um etwa 17 Prozent zugenommen. Sehr teure Angebote lagen bei 14,39 Euro für den Quadratmeter. In Germering kostete der Quadratmeter im Jahr 2018 zwischen 8,30 und 14,60 Euro, je nach Größe und Baujahr. Der Medianwert lag bei 10,90 Euro. Das bedeutet, es gab ebenso viele Angebote unter wie über der Summe von 10,90 Euro. Der Markt für Gewerbeimmobilien profitiert laut IHK von einer dynamischen Wirtschaft und von hohen Beschäftigungsquoten.

Die teuersten Kaufpreise für gewerbliche Immobilien betrugen laut Marktbericht für Büroräume 4088 Euro pro Quadratmeter, für Einzelhandelsflächen 5000 Euro und für Produktions- und Lagerimmobilien 7947 Euro pro Quadratmeter. Nach Einschätzung von Petra Tech, der Standortförderin im Rathaus Germering, sind diese Zahlen für Unternehmer noch interessanter als die der Mietpreise, denn viele Betriebe wollten Flächen erwerben. Etwa acht von zehn Anfragen richteten sich auf den Kauf eines Grundstücks, schätzt sie. Eine Miete bezahlen, das wolle nur eine Minderheit. Tech vermutet, dass dies mit den seit Jahren geringen Zinsen für Immobilienkredite zusammenhängt.

Besonders krass fiel die Preissteigerung bei den Immobilien für den Einzelhandel aus. In diesem Bereich ergab die Untersuchung für die Jahre 2014 bis 2018 einen Zuwachs um 74 Prozent. Die Preise für Büro- und Lager- sowie Produktionsflächen stiegen dagegen im Landkreis um 18 und um 17 Prozent. Ähnliche Steigerungsquoten führt der IHK-Marktbericht auch für die Mieten von gewerblichen Räumen aller angeführten Kategorien an.

Die Kommunen würden bestehenden Betrieben und Neugründungen gern Flächen zur Verfügung stellen, doch sie besitzen selbst oft nur wenig Grund. An die 100 Anfragen erhalte sie pro Jahr von Firmen in und außerhalb von Germering, die eine Fläche suchten, auf der sie bauen könnten, sagt Tech. Doch die Stadt Germering besitzt keine passenden Grundstücke. Sie könne deshalb nur Kontakte herstellen zwischen denen, die eine Fläche suchen, und denen, die eine anbieten. Um das Angebot besser kennenlernen zu können, ersucht Tech auf der städtischen Homepage Grundstücksbesitzer, sich bei der Stadtverwaltung zu melden.

In den zurückliegenden Jahren sind im Landkreis aber auch größere Gewerbeflächen ausgewiesen worden. So hat die Stadt Olching entlang der B 471 viel Platz für Lagerflächen geschaffen. Die Flächen waren auch begehrt, das neue Gewerbegebiet füllte sich rasch. Ähnliches gilt für den Handwerkerhof an der Augsburger Straße in Germering. Zögerlicher gestaltete sich die Füllung des Gewerbegebiets Nord an der Auffahrt zur B 2. Das lag allerdings daran, dass sich Grundstückseigentümer nicht sonderlich interessiert zeigten, Flächen abzugeben. Doch diese Zeiten sind vorbei, die Deutsche Post hat in einem Rutsch ein großes Areal dort gekauft. Auf diesem Areal soll das Briefzentrum errichtet werden.

Weiteres Bauland für Betriebe könnte entstehen, wenn die Luftwaffe den Fliegerhorst Fürstenfeldbruck ganz aufgibt. Die Anrainerkommunen Fürstenfeldbruck, Maisach, Emmering und Olching befassen sich bereits mit der Nutzung des Gebiets nach dem Abzug des Militärs. Allerdings ist dieser um drei Jahre auf 2026 hinausgeschoben worden.

Die Markt- und Standortanalysen für bestimmte Landkreise können im Internet bestellt werden. Sie finden sich unter der Adresse www.ihk-muenchen.de/gewerbeimmobilienmarkt. Der Preis richtet sich nach der Anzahl der bestellten Standortanalysen.