Detailansicht öffnen Mirza Talic ist vom Innenminister mit der "Couragiert Medaille" ausgezeichnet worden. (Foto: Bayerisches Innenministerium)

Einen besonders perfiden sexuellen Übergriff auf Minderjährige hat Mirza Talic im Juli vorigen Jahres verhindert. Der Germeringer griff ein, als ihm in einem Bus der MVG ein Mann auffiel, der sich als Fahrkartenkontrolleur ausgab und sich mehreren Kindern in auffälliger Weise näherte, diese teilweise sogar berührte. Mirza Talic verlangte von dem Mann einen Ausweis. Als der keinen vorzeigen konnte, forderte er ihn auf, an der nächsten Haltestelle mit ihm auszusteigen. Dort wollte der Mann flüchten, wurde aber von Andreas Simbeck bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Simbeck und der in Germering lebende Talic sind unlängst im Bayerischen Landtag zusammen mit 35 weiteren Menschen, davon 27 aus Oberbayern, für ihr Handeln von Staatsminister Joachim Herrmann mit der "Couragiert Medaille" ausgezeichnet worden. Auch Helmut Ankenbrand, Dritter Bürgermeister der Stadt Germering, sowie der Stimmkreisabgeordnete für Fürstenfeldbruck-Ost, Benjamin Miskowitsch (CSU) nahmen an der Veranstaltung teil. "Wir können froh sein über jeden, der handelt und nicht wegsieht", sagte Miskowitsch.