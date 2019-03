Internationaler Frauentag im Landkreis

Seit mehr als 100 Jahren wird am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert. Er geht auf eine Konferenz sozialistischer Frauen im Jahr 1910 zurück, die Vereinten Nationen riefen ihn 1977 zum "Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden" aus. In Berlin ist er in diesem Jahr sogar erstmals ein Feiertag.

Im Landkreis Fürstenfeldbruck lädt die Gleichstellungsstelle des Landkreises am Freitag, 8. März, ins Lichtspielhaus Fürstenfeldbruck ein, wo der Dokumentarfilm "Die Hälfte der Welt gehört uns - Als Frauen das Wahlrecht erkämpften" von Annette Baumeister gezeigt wird. Der Film setzt sich damit auseinander, wie politisch engagierte Frauen in Deutschland, Frankreich und England vor 100 Jahren die gleichen Rechte wie Männer einforderten. Der Abend beginnt um 17.30 Uhr mit der Begrüßung, die Filmvorführung, die kostenlos ist, beginnt um 18 Uhr.

Das Cineplex in Germering zeigt bei einem Frauen-Film-Frühstück am Weltfrauentag von 10 Uhr an die Komödie "Wie gut ist deine Beziehung?", gefrühstückt werden kann bereits von 9 Uhr an. In Grafrath ist am 8. März um 19 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde der Film "Suffragette" von Sarah Gavron zu sehen, der sich mit den Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht in Großbritannien beschäftigt. Einlass ist um 19 Uhr, im Eintrittspreis von fünf Euro ist auch ein Begrüßungstrunk enthalten.

Der Frauennotruf kommt an diesem Freitag mit einem Stand an den Geschwister-Scholl-Platz am Bahnhof Buchenau (14 bis 16 Uhr). Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle werden dort über häusliche und sexualisierte Gewalt sowie digitale Gewalt und das Thema K.o.-Tropfen informieren.

Die Gleichstellungsstelle der Stadt Germering, die Germeringer Fraueninitiative (Gefi), Stadtbibliothek und VHS präsentieren ein paar Tage später, am Mittwoch, 13. März, Helma Sick, die sich seit den Achtzigerjahren dafür einsetzt, dass Frauen von ihren Partnern finanziell unabhängig bleiben. Sick ist heute eine gefragte Beraterin in Finanzfragen. "Aufgeben kam nie in Frage" heißt eines ihrer Bücher, und unter diesem Motto gibt sie von 19.30 Uhr an in der Stadtbibliothek Einblick in ihr Leben. Ihren Erfolg, heißt es in der Ankündigung, habe sie sich unter harten Bedingungen selbst erarbeitet. Dies schildere sie mit einer Haltung, die Mut mache, das eigene Leben in die Hand zu nehmen.

In Puchheim-Ort mischt sich zweiter Bürgermeister Rainer Zöller (CSU) unter die Frauen und verteilt an diesem Freitag von 8 bis 8.30 Uhr vor dem Kinderhaus Maria Himmelfahrt Fairtrade-Rosen, um "Frauen dieser Welt zu feiern und Arbeiterinnen in den Anbauländern zu stärken", wie es in der Ankündigung heißt. baz