31. März 2019, 22:20 Uhr Im Kreistag Zustimmung für die Reform der MVV-Reform

Übergangszone rund um München macht die Nutzung von Bussen und Bahnen für viele Landkreisbürger günstiger

Von Peter Bierl, Fürstenfeldbruck

Der Kreistag von Fürstenfeldbruck hat die geänderte MVV-Tarifreform mit Mehrheit gebilligt. Das Ergebnis in der Sitzung am Donnerstag lautete 49 zu elf Stimmen. Die Fronten waren gegenüber der Abstimmung im Juli 2018, als die erste Fassung zur Debatte stand, nur geringfügig verschoben. Von den Grünen stimmte dieses Mal Christina Claus zu, aber nur wegen des Sozialtickets. Ihr Fraktionskollege Jan Halbauer verwies auf die Schwachstellen der Tarifreform. Dagegen sagte Hubert Ficker (CSU), Referent für Strukturpolitik und ländlichen Raum, die Leute, für die sich das Angebot verschlechtere, müsse man "mit der Lupe suchen".

Kathrin Sonnenholzner (SPD) verwies darauf, dass Tickets für arme Rentner aus dem ländlichen Westen günstiger werden. Wer dagegen von Fürstenfeldbruck nach Laim fährt, muss für Monatskarten mehr als 25Prozent mehr bezahlen, von Gröbenzell dorthin sind es sogar mehr als 33,5 Prozent. Das liegt daran, dass Laim nicht zur neuen Übergangszone gehört, sondern der volle Preis für die München-Zone zu berappen ist. Der Sitzungsvorlage war zu entnehmen, dass Einzelfahrkarten teurer werden, die Preise für die Wochenkarten im Verhältnis zu den Monatskarten steigen und manche Zeitkarten um 25 Prozent zulegen. Davon seien jedoch nur wenige betroffen, hieß es. Ein weiteres Manko ist, dass Harthaus und Germering nicht in einer Zone liegen. Das räumte auch Ficker ein. Zu befürchten steht, dass manche deshalb mit dem Auto nach Harthaus fahren.

Der CSU-Kreisrat sprach deshalb von einer Zwischenlösung, die einen Fortschritt bedeute. Optimal wäre das 365-Euro-Ticket. Das hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Wahlkampf in Aussicht gestellt. Der Gröbenzeller Bürgermeister Martin Schäfer (UBV) erklärte, seine Fraktion werde dagegen stimmen: Wenn alle das 365-Euro-Ticket wollten, warum begnüge man sich dann mit dieser Version. "Wir brauchen radikales Handeln, Reförmchen bringen uns nicht weiter", sagte Schäfer. In den nächsten fünf bis zehn Jahren werde sich aber nichts mehr ändern, wenn diese Tarifreform durchkomme.

Sein Olchinger Amtskollege Andreas Magg (SPD) warb hingegen für ein "Reförmchen", das seiner Ansicht nach für 98 Prozent der Fahrgäste gut sei. Dank der 35 Millionen Euro, die die Staatsregierung spendiere, gingen die Preise "erheblich zurück".

Michael Schanderl (FW) stimmte dieses Mal für die Reform. Er hatte die frühere Variante abgelehnt und hielt CSU und SPD vor, man hätte die zweite Version der Tarifreform früher haben können, hätten diese Fraktionen damals nicht bedingungslos zugestimmt. "Nachverhandeln lohnt sich", sagte er. Dass es dazu gekommen sei, habe man dem Protest anderer Landkreise zu verdanken. Ingrid Jaschke (Grüne) erinnerte daran, dass das aktuelle bessere Ergebnis nur zustande gekommen ist, "weil einige den Mumm hatten abzulehnen". Die beiden großen Fraktionen hätten schon im Sommer die damalige Version der Tarifreform als alternativlos und tolles Ergebnis gefeiert, bevor nach Widerständen aus dem Landkreis München noch einmal nachverhandelt wurde.

Die wesentliche Änderung aus Sicht der Pendler aus dem Landkreis ist, dass in der Nachverhandlung eine Übergangszone rund um München geschaffen. Wer aus dem Landkreis nur nach Pasing fährt, bezahlt nicht mehr den vollen Preis für den Münchner Innenraum. Vom Fahrpreis her würde Pasing mit Germering, Eichenau oder Olching in einer Zone liegen. Außerdem soll eine Reihe von Kommunen und Ortsteilen tariflich näher an München rücken. Statt mitten in einer Zone liegen sie nun auf der Grenze zur nächsten Tarifzone, außerdem wurden etwa Esting und Olching tariflich in einem Überlappungsbereich vereint.