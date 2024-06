Reportage aus dem Hochwasser-Gebiet:Wie Sisyphos in Gummistiefeln

Von Stefan Salger, Fürstenfeldbruck

Es ist kurz nach 17 Uhr am Samstagnachmittag. Die Hilfskräfte sind seit den frühen Morgenstunden unterwegs. Der Sonnenaufgang war nicht mehr als eine ferne Verheißung, unter den blaugrauen Wolken lediglich zu erahnen. Klaus Husse steht hinter dem Gartenzaun seines Hauses am Krautgarten in Überacker und ist ratlos. Auch aus den meisten Nachbarhäusern schlängeln sich wie Schläuche in einem überdimensionalen Operationssaal gelbe, blaue, rote Schläuche durch Gartentüren, Gitter und Hecken nach draußen und speien unaufhörlich ihre nasse Fracht in einem Schwall auf die Straße – vom Gartenschlauch bis zum armdicken Feuerwehrschlauch. Es ist wie beim griechischen Sisyphos.