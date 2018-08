12. August 2018, 21:57 Uhr Historie Fräuleinwunder in Bruck

"Amperland" thematisiert das Verhältnis zu US-Soldaten

Von Peter Bierl, Fürstenfeldbruck

Die Amerikaner boten einige grundlegende Vorteile: Geld, Essen, Humor, gutes Aussehen und Energie. Mit diesen Eigenschaften erklärte ein Soldat, der ab Dezember 1945 auf der US-Airbase Fursty stationiert war, die Anziehungskraft der GIs auf deutsche Frauen in der Nachkriegszeit. Das sogenannte "Fräuleinwunder" steht im Mittelpunkt einer Darstellung zur Geschichte des Brucker Fliegerhorst unter amerikanischer Regie, die sich in der Ausgabe des zweiten Quartals der Zeitschrift Amperland findet.

Die Autorin Katharina Brauer-Bals bemüht sich um Differenzierung in jenem unübersichtlichen Spektrum von Beziehungen zwischen deutschen Frauen und amerikanischen Soldaten, die sich zwischen den Extremen Prostitution und freier Liebesbeziehung bewegten, wobei letztere in vielen Fällen mit einer Trauung besiegelt wurden. Sie betont die Diskriminierung von Frauen, die sich bereits in Bezeichnungen wie Fräuleins oder Veronikas ausdrückte, arbeitet die Vorurteile in der Bevölkerung heraus. Im wesentlichen hat Brauer-Bals dazu Zeitzeugen befragt und die Lokalpresse ausgewertet, die sich als Fundgrube für Vorurteile herausstellt.

Es zeigt einmal mehr, dass vermeintlich seriöse Medien auch bloß reaktionären Zeitgeist widerspiegeln können. So bezeichnete das Fürstenfeldbrucker Tagblatt damals die Frauen pauschal als "Dirnen, die wie Parasiten sich an ihre wechselnden Liebhaber klammerten". Die Verwendung des Begriffs Parasiten zeigt, dass der Nazijargon weiterlebte. In den Archiven hat die Autorin anscheinend wenig zu diesem Thema gefunden, dabei wäre es interessant zu erfahren, ob sich das behauptete Interesse von Mädchen aus Norddeutschland und den Ostgebieten an amerikanischen Soldaten auf dem Brucker Fliegerhorst quantitativ fassen lässt, etwa anhand von Melderegistern oder den Berichten der damaligen Stadtpolizei.

Zwei weitere Aspekte, die Brauer-Bals kurz skizziert, ohne neue Erkenntnisse zu präsentieren, sind das provisorische US-Kriegsgefangenenlager bei Emmering sowie das Engagement amerikanischer Soldaten für die Brucker Kinder und Jugendlichen, ob es sich um die Verteilung von Süßigkeiten, die Ausrichtung einer Weihnachtsfeier oder Sportwettkämpfe handelte. Der Titel des Beitrages, "Die amerikanische Militärpräsenz in Fürstenfeldbruck 1945 bis 1957", suggeriert allerdings deutlich mehr, zumindest einen kurzen Überblick über diese Periode. Das leistet dieser knappe Beitrag nicht einmal im Ansatz und insofern ist die Überschrift irreführend für den Leser.

Auf einem reichen empirischen Fundus kann dagegen erneut der Brucker Stadtarchivar Gerhard Neumeier aufbauen im letzten Teil seiner Serie über die Entwicklung von Bevölkerung und Sozialstruktur im Landkreis. Neumeier hat anhand des Materials aus lokalen Archive die Entwicklung in Aich, Maisach, Nassenhausen, Pfaffenhofen, Puch, Puchheim sowie der Kreisstadt ausgewertet. In etlichen Dörfern erfolgte demnach der erste Bevölkerungsboom durch die Flüchtlinge, die nach dem Zweiten Weltkrieg kamen, während viele Zuwanderer in Maisach und Puchheim in der Zwischenkriegszeit dagegen aus anderen Teilen Oberbayerns und Bayerns stammten. Neumeier vermutet, dass sie die vergleichsweise günstigen Mieten im Umland mit dem Vorteil des großstädtischen Arbeitsmarktes kombinierten. Demnach ist die Entwicklung zu Pendler-Vororten bereits 100 Jahre alt.

Was die Sozialstruktur betrifft, so berichtet Neumeier, dass in Aich, Pfaffenhofen und Puchheim bis zum Zweiten Weltkrieg die Kleinbauern und Handwerker dominierten, aber Mitte der 1950er-Jahre die Arbeiter die größte Gruppe noch vor den Bauern darstellten. Bruck nahm eine Sonderstellung ein, weil dort bereits 1909 die Arbeiterklasse die mit Abstand größte Gruppe war, wobei die Kleinstadt aber politisch und kulturell von Handwerksmeistern, Ladenbesitzern und Kaufleuten geprägt wurde. Bereits 1955 sei der Trend zur Dienstleistungsgesellschaft nicht mehr zu übersehen gewesen, so der Stadtarchivar. Das zeigt sich darin, dass die Zahl der Akademiker, Beamten und Angestellten angestiegen war.

Amperland. Heimatkundliche Vierteljahresschrift für die Kreise Dachau, Freising und Fürstenfeldbruck, Heft 2, 2018, fünf Euro. Die Hefte können im Buchhandel bestellt werden.