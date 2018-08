19. August 2018, 22:23 Uhr Hattenhofen Mehrmaliger Überschlag endet relativ glimpflich

Ein 20 Jahre alter Autofahrer hat sich am Freitag bei einem zweimaligen Überschlag seines Fahrzeugs leicht verletzt. Als Unfallursache vermutet die Polizei überhöhte Geschwindigkeit sowie zu wenig Fahrpraxis. Gegen 17.30 Uhr war der junge Mann aus Mittelstetten mit seinem Kleinwagen von Luttenwang Richtung Hattenhofen unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und in ein Feld schleuderte. Der 20-Jährige konnte sich selbst befreien und wurde in eine Klinik gebracht.