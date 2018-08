29. August 2018, 21:52 Uhr Hattenhofen Autofahrer gehen aufeinander los

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Autofahrern ist es am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 2 in Hattenhofen gekommen. Vorausgegangen war laut Fürstenfeldbrucker Polizei möglicherweise eine Nötigung im Straßenverkehr, als eine Autofahrerin zwei vor ihr fahrende Autos überholen wollte. Deren Fahrer hätten die Frau nicht überholen lassen und sie anschließend ausgebremst. In Hattenhofen hielten die drei Autos an, und nun gab ein Wort das andere. Laut Aussagen sei es zu gegenseitigen Schubsereien und einer Ohrfeige gekommen. Schließlich soll einer der Fahrer ein Messer gezogen und damit gedroht haben. Auch in den Vernehmungen der Beteiligten konnte noch nicht geklärt werden, wer Täter oder Opfer war. Gegen alle Beteiligten laufen Ermittlungsverfahren.