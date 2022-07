Viele Handwerksbetriebe suchen händeringend nach Auszubildenden, vor allem manche Metzgereien und Bäckereien sehen sich gar in der Existenz gefährdet.

Von Erich C. Setzwein und Adriana Wehrens, Fürstenfeldbruck/Dachau

"Um sechs Uhr muss die Ware im Laden sein", sagt Werner Nau. Das ist reichlich früh. Aber der Bäckermeister aus Grunertshofen und Obermeister der Bäcker-Innung Fürstenfeldbruck ist das frühe Aufstehen gewohnt. Es ist eben das Typische an diesem Beruf, dass die Kundinnen und Kunden am Morgen die frischen Semmeln und Brezen kaufen können, die Nau und seine Bäcker in den Nachtstunden für sie backen. Dass sie Brot bekommen können, das ein Handwerker gemacht hat und das noch warm und dessen Kruste rösch ist.