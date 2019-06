12. Juni 2019, 21:48 Uhr Hagelschaden Vom Acker gefegt

Ein Pflanzenbau-Experte erklärt, wie Teile der Ernte gerettet werden könnten

Von Ingrid Hügenell, Fürstenfeldbruck

Mit den Schäden, die das Unwetter angerichtet hat, befasst sich auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck (AELF). "Wo am Pfingstmontag noch der junge Mais stand ist jetzt nur noch der blanke Boden zu sehen", heißt es in einer Mitteilung von Sebastian Gresset, Berater und Lehrer für Pflanzenbau am AELF. Viele Landwirte fragten sich, welche Möglichkeiten bestünden, um trotz der Katastrophe ausreichend Futter für ihre Tiere zu produzieren oder die Ernte zu retten. Problematisch dabei ist offenbar, dass viele konventionell wirtschaftende Bauern eben erst ihre Felder mit Unkrautvernichtungsmitteln bearbeitet hatten.

Der Hagel richtete erhebliche Schäden in der Landwirtschaft an. "Nahezu alle landwirtschaftlichen Kulturen sind betroffen", erklärt Gressert. "Auf den Kartoffelfeldern stehen teilweise nur noch einzelne Stängel ohne Blätter, die Zuckerrüben wurden vollständig entlaubt und Gras zur Heuernte oder Getreide liegen oft wie abgeschnitten und angewalzt auf den Feldern." Nach dem zu kalten Mai sei der Mais nur sehr zögerlich aufgegangen. Er sei nun regelrecht vom Acker gefegt worden, sodass meist nur noch der Wurzelansatz zu sehen sei. "Ebenso ist es Erbsen, Ackerbohnen und Soja ergangen."

Ob sich die Bestände erholen könnten, hänge von der Kultur und dem Umfang des Schadens ab. Die betroffenen Flächen, oft sogar einzelne Teilflächen, müssten individuell begutachtet werden. Zuckerrübe und Mais haben laut Gressert ein hohes "Kompensationspotential", sie können also weiter wachsen. "Solange der Vegetationskegel nicht völlig zerstört ist, bilden die Pflanzen neue Blätter und die Schäden können überwiegend ausgeglichen werden", erklärt der Experte. Ob das möglich sei, werde sich in den nächsten Tagen zeigen. Bei Maisäckern sei es erst dann wirtschaftlich, sie neu zu pflügen, wenn weniger als fünf bis sechs Pflanzen pro Quadratmeter überlebt hätten. Das zeigten Forschungsergebnisse unter anderem der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Wenn die Schäden tatsächlich so gravierend sind, dass das Feld umbrochen werden müsse, sei die "chemische Unkrautkontrolle" eine Herausforderung. Im Klartext: Auf den mit Giften behandelten Flächen wächst zunächst nicht mehr viel. Die sicherste Möglichkeit wäre laut Gressert, den Boden tief zu bearbeiten und Mais zu säen.

Die Saat von Kleegras (eine Mischung aus Klee und Gras), Weidelgras oder Luzerne hält er wegen der lange Trockenheit im Frühjahr für riskanter, wenn kürzlich Unkraut chemisch bekämpft wurde. Die erheblich geschädigten Getreide- und Heubestände könnten wohl nur schnell geerntet und dann zu Silage verarbeitet oder in die Biogasanlage gebracht werden. Es sollte möglichst zügig gemäht werden, damit die Ernte nicht verdirbt. Andererseits können die Böden momentan gar nicht befahren werden. Auf dem feuchten Boden würden die schweren Maschinen große Schäden anrichten.