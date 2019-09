Gleich zwei Mal ist es am Freitag um die Mittagszeit in Gröbenzell zu Verkehrsunfällen gekommen. In beiden Fällen übersah ein älterer Autofahrer einen Zweiradfahrer. Die Folge war laut einer Mitteilung der zuständigen Polizeiinspektion Olching ein Sturz des jeweiligen Kradfahrers; glücklicherweise kamen diese in beiden Fällen mit leichten Verletzungen davon. Zunächst hatte ein 75 Jahre alter Münchner gegen 11.40 Uhr den Sturz eines 23-jährigen Rollerfahrers zu verantworten. Der musste sein Kleinkraftrad, mit dem er auf der Augsburger Straße in Richtung München fuhr, zu stark abbremsen, weil ihn der Münchner beim Linksabbiegen aus der Gartenstraße übersehen hatte. Der Rollerfahrer stürzte, die Fahrzeuge stießen jedoch nicht zusammen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2400 Euro. Eine halbe Stunde später krachte es in der Sommerstraße. Dort wollte ein 91-Jähriger nach rechts in die Frühlingstraße abbiegen. Als er sah, dass von rechts ein Fahrzeug kommt, stieß er mit seinem Auto zurück; dabei übersah er die hinter ihm stehende Motorradfahrerin. Die Frau am Lenker, 41, stürzte, als der 91-Jährige sie anfuhr. Auch bei diesem Unfall wurde die Zweiradfahrerin leicht verletzt. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 1600 Euro an.