Die Elektromobilität hält in Gröbenzells Zentrum Einzug: Noch in diesem Jahr werden im Ortszentrum zwei Ladepunkte für Elektroautos in Betrieb genommen. Wie Bürgermeister Martin Schäfer mitteilt, werden derzeit zwei sogenannte Marktplatzverteiler, also Anlagen zur Stromverteilung, aufgestellt. Diese Verteiler in der Bahnhofstraße sowie an der Kreuzung Rathaus- und Kirchenstraße werden zusätzlich mit Lademöglichkeiten für Elektroautos ausgerüstet. Sobald die Marktplatzverteiler in Betrieb gegangen sind, können auch die Ladesäulen genutzt werden - an allen sieben Wochentagen 24 Stunden lang. Die Parkdauer allerdings ist auf zwei Stunden begrenzt, wie auf den anderen Parkplätzen im Zentrum ebenfalls. Betreiber der Ladepunkte ist die Gemeinde Gröbenzell, die Netzanschlüsse wurden von der Komm-Energie hergestellt. Die Marktplatzverteiler und die Ladesäulen wurden nach einer Ausschreibung an die E-Wald GmbH vergeben.