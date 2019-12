Einen Zettel hat der Verursacher eines Parkremplers am Freitag gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz der Post an der Ährenfeldstraße zwar unter die Scheibenwischer eines schwarzen BMW X3 geklemmt. Der enthielt das eigene Kennzeichen, nicht aber Name und Adresse. Deshalb sucht die Olchinger Polizei unter Telefon 08142/29 30 Zeugen des Vorfalls.