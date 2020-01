Der Gartenbauverein lädt zu zwei Neujahrskonzerten am Sonntag, 5. Januar, und Montag, 6. Januar, im Bürgerhaus, ein. Unter der Leitung von Andreas Schwankhart und in klassischer Salonorchesterbesetzung spielt das Ensemble um 15 Uhr beim Neujahrskonzert im Bürgerhaus in Gröbenzell. Unter dem Titel "Wiener Gefühlswelten" entführt das Salonorchester der Camerata Andechs die Zuhörer mit Ouvertüren, Polken, Walzer und Operetten-Ausschnitten von Johann Strauß, Franz Lehár und Emmerich Kalmann in die emotionalen Welten der schönsten Stadt an der Donau, Wien. Infos unter 08142/59 05 90 und Karten (nummerierte Plätze) für die Neujahrskonzerte sind für je 15 Euro im Eingangsbereich, erhältlich. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.