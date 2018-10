19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Gröbenzell Versuchter Wohnungseinbruch

Ein bisher unbekannter Täter hat am vergangenen Donnerstag versucht, in eine Doppelhaushälfte in der Gröbenzeller Kreuzeckstraße einzubrechen. Dabei ging die Scheibe der Terrassentür zu Bruch, was laut Gröbenzeller Polizei vermutlich einen solchen Lärm verursachte, dass der Einbrecher von seinem Vorhaben abließ. Der Hausbewohner war in der Zeit zwischen 7.30 und 20.30 Uhr abwesend.