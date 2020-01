Etwa 35 Besucher haben die Gelegenheit genutzt, im Bürgerhaus gemeinsam mit der Spitze der Unabhängigen Wählergemeinschaft Gröbenzell (UWG) über das Wahlprogramm zu diskutieren - darunter vorwiegend Kandidatinnen und Kandidaten der Gruppierung, die am 15. März antreten. Nicht der Gruppierung gehört Melita Krklez an, die sich an den Thementisch "Ortsplanung" gesetzt hat und die ihren kleinen Arbeitskreis umgehend mit einem wichtigen persönlichen Anliegen konfrontiert. "Bitte liebe Leute, ich suche eine Wohnung", hat sie groß auf die weiße Papiertischdecke geschrieben.

Das UWG-Programm der Partei von Bürgermeister Martin Schäfer lässt nach Auffassung vieler Besucher nichts zu wünschen übrig. Eng bedruckt auf vielen Seiten wurde nichts ausgelassen, was eine Kommune wie Gröbenzell brauchen könnte. "Wir wollen ein Feedback zu unserem Programm bekommen", so Schäfer. Zuvor hatte der gelernte Forstwirt und spätere Unternehmer noch mal an sein Dasein als UWG-Einzelkämpfer im Gemeinderat erinnert und die Strategie Gröbenzells von 2015 an in der "Asylthematik" unter seiner Führung gelobt. "Auch der Bebauungsplan Bahnhofsstraße ist fertig und das Rathaus wird gebaut", bekräftigt der 54-jährige Schäfer, der seit 2014 Bürgermeister ist. "Deshalb bin ich in die Politik gegangen."

Die UWG kommt im 24 Mitglieder zählenden Gemeindrat aktuell auf vier Mandate. Sie will vom Bürgermeister-Bonus profitieren und im künftig auf 30 Mitglieder erweiterten Gremium eine größere Fraktion stellen. Wie viele Sitze es mehr sein sollen, sagt Schäfer nicht. Aber immerhin habe man ohne größere Probleme die Kandidatenliste - inklusive zehn Ersatzkandidaten - voll bekommen. Das war früher viel schwieriger. Frauen dominieren die Liste eindeutig: mit 19 zu elf.

Die mehr oder weniger internen Diskussionen an den Thementischen werden rege geführt. Nur der Tisch "Gewerbe/Wirtschaft/Arbeit" bleibt zunächst verwaist, obwohl Moderatorin und Unternehmerin Angela Lehmann gerade dieses Thema zur Debatte empfohlen hatte. Gerhard Wendl leitet den Umwelt-Gesprächskreis, an dem auch Gemeinderätin Cordula Braun sitzt. "Die Kinder kennen keine Vögel mehr", hatte Wendl zuvor bei der Vorstellung auf dem Podium behauptet und sich weitere sechs Jahre mit dem "Oberhäuptling" Schäfer gewünscht, wie er sagte. Wendl kandidiert auf Platz 27. Am Tisch "Kinder und Jugendliche" hat Ursula Eichinger "Babysitterkurs und Leihoma" aufs Papier geschrieben. Die Sozialpädagogin ist Leiterin des Familienstützpunktes in Puchheim und kümmert sich um das Projekt "Babybedenkzeit", in dem minderjährige Mädchen damit vertraut gemacht werden, wie es wäre, ganz jung Mutter zu werden. Sie kandiert weit vorn auf Platz vier der UWG-Liste mit guten Chancen, neue Gemeinderätin zu werden. Beim Thema "Verkehr" steht zunächst das Auto im Mittelpunkt. Eine Teilnehmerin kritisiert, dass manche Straßen (zum Beispiel die Tannenfleckstraße) in Gröbenzell nicht breit genug sind für zwei sich begegnende Autos. Den Thementisch "Kultur" moderiert Karin Spangenberg (Listenplatz sieben). Sie macht sich dafür stark, dass bei Leerständen von Gebäuden und Häusern Gröbenzeller Künstler übergangsweise dort einziehen können.

Mit Blick auf den ständig defekten Aufzug an der S-Bahnstation berichtet Rathauschef Schäfer, dass die Bahn zugesagt habe, diesen noch dieses Jahr auszutauschen.