11. August 2019, 22:09 Uhr Gröbenzell Stromausfall nach Astbruch

Ein dicker Ast einer hohen Esche ist am frühen Samstagabend in Gröbenzell abgebrochen und auf die Richard-Strauss-Straße gestürzt. Hierbei riss der Ast mehrere Stromkabel ab und beschädigte zudem den Holzzaun des Anwesens. Da es sich um eine Sackgasse handelt, kamen keine Verkehrsteilnehmer zu Schaden. Die Feuerwehr Gröbenzell sperrte die Straße, bis ein Mitarbeiter des Stromanbieters vor Ort war und den Strom abschaltete. Nun konnte der Baum, in den sich die Stromkabel verfangen hatten, abgeschnitten und entfernt werden. Das Kabel wurde noch am Abend repariert, so dass die Anwohner wieder Strom hatten.