Das Standesamt Gröbenzell ist bis einschließlich Dienstag, 10. September, geschlossen. Das teilt die Gemeinde mit, nennt aber keinen Grund. In dringenden Angelegenheiten könne man sich an die Leiterin des Bürgerservice, Kathrin Knauer, wenden. Sie ist unter der Telefonnummer 08142/50 52 64 erreichbar oder auch per E-Mail an standesamt@groebenzell.de.