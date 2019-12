Ein teilweise maskierter Mann hat am Freitagvormittag in Gröbenzell einen Laden überfallen, der Mobiltelefone verkauft. Nach der Tat konnte er unerkannt flüchten. Das hat die Kriminalpolizei mitgeteilt. Kurz nachdem der Angestellte des Ladens, ein 18-Jähriger aus Olching, das Geschäft in der Kirchenstraße gegen 9.40 Uhr geöffnet hatte, wurde er laut Bericht unvermittelt von dem unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann ging zu Boden. Der Täter nutzte das, um zehn neue Smartphones der Marke Apple sowie drei Paar Apple Air Pod-Kopfhörer in einer mitgebrachten Sporttasche zu verstauen. Den Wert der Beute beziffert die Kripo mit etwa 10 000 Euro.

Anschließend bedrohte der Täter den Mitarbeiter mit einem Messer und flüchtete mit der Beute in Richtung S-Bahnhof. Der Verkäufer wurde durch den Faustschlag leicht verletzt, musste aber laut Polizei nicht ärztlich behandelt werden. Er rief sofort die Polizei. Die nachfolgende Fahndung nach dem Täter blieb allerdings erfolglos, weshalb die Kripo jetzt auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung hofft.

Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: Er ist etwa 25 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er trug bei der Tat eine schwarze Jacke, eine schwarze Wollmütze und hatte sich ein graues Tuch über Mund und Nase gelegt. Der Täter sprach deutsch. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Wer Beobachtungen gemacht hat, die helfen könnten, den Täter zu fassen, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 08141/612-0 zu melden.