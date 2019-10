Zwei Heranwachsende sollen für acht versuchte Einbrüche und Sachbeschädigungen Anfang August in Gröbenzell verantwortlich sein. Die Polizei Olching sieht diese Vorwürfe gegen einen 15- und einen 17-jährigen Jugendlichen durch ihre Ermittlungen bestätigt. Von Samstag auf Sonntag, 3./4. August dieses Jahres, sollen die beiden in die Gaststätte Wildmoos und die Turnhalle eingebrochen, an einem Geschäft in der Kirchenstraße eine Scheibe eingeschlagen und an mehreren Tankstellen einzubrechen versucht haben. Bei einer Tat wurden sie gefilmt.