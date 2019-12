Mit massiven Kratzern an der linken hinteren Tür ist in Gröbenzell ein grüner Seat Leon von seinem Besitzer vorgefunden worden. Das Fahrzeug ist laut Polizeibericht vermutlich im Zeitraum zwischen vergangenem Dienstagmittag und Freitagmittag beschädigt worden. Es stand zu dieser Zeit in der Bernhard-Rößner-Straße. Noch nicht bekannt ist, ob das Auto angefahren oder mutwillig beschädigt wurde. Den Schaden schätzt die zuständige Olchinger Polizei auf etwa 3000 Euro. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 08142/2930 in Verbindung zu setzen.