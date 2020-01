Ab sofort dürfen Fahrzeuge nur noch mit gestellter Parkscheibe in der Danziger Straße in Gröbenzell abgestellt werden. Dauerparkern soll damit ein Riegel vorgeschoben werden, wie die Gemeinde mitteilt. Nur eine solche Regelung gewährleiste, dass die Parkbuchten den Mitarbeitern des Gewerbegebiets zur Verfügung stehen. Die Parkdauer ist auf zehn Stunden beschränkt. In der Wildmoosstraße dagegen wurde die Parkdauer von acht auf zehn Stunden erhöht.