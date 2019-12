Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass es am Samstagnachmittag in Gröbenzell nicht zu einem Brand gekommen ist. Sie sahen in einem Einfamilienhaus in der Parkstraße Rauch aus einem Dachfenster entweichen und nahmen das Piepsen eines Rauchmelders wahr. Daraufhin alarmierten sie die Integrierte Leitstelle. Ein Nachbar verschaffte sich zudem gewaltsam Zutritt zu dem Haus, fand im Dachgeschoss einen brennenden Abfalleimer und brachte ihn ins Freie. Der alte Mann, der im Dachgeschoss lebte, kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Um in den engen Straßen anrücken zu können, teilten sich die fünf Feuerwehrfahrzeuge auf. In der Frühlingstraße behinderten parkende Autos die Anfahrt der Feuerwehr.