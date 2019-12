Fünf Mobilitätsstationen werden im Jahr 2021 in Gröbenzell errichtet. Damit beteiligt sich die Gemeinde an dem landkreisweiten Projekt, das den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel erleichtern soll. Die Stationen werden jeweils an einer Bushaltestelle oder einem S-Bahnhof stehen und die auch in München verfügbaren MVG-Leihfahrräder zur Verfügung stellen; bisweilen sollen sie auch Leihautos oder Elektrofahrräder anbieten. Der Gemeinderat Gröbenzell beschloss nun mit großer Mehrheit, dass die Gemeinde fünf solcher Stationen aufbauen soll. Die Verwaltung hatte nur zwei vorgeschlagen.

In Gröbenzell sollen die Stationen am S-Bahnhof in der Kirchenstraße sowie an der Bushaltestelle Am Zillerhof entstehen. Die weiteren Standorte müssen noch bestimmt werden. Auch in anderen Kommunen sind die Stationen geplant. In Germering sollen elf aufgebaut werden. In Puchheim sind laut einem Stadtratsbeschluss 13 geplant, deren Standorte bis an die Grenze zur Gemeinde Gröbenzell reichen. Auch in der Nachbarkommune Olching hat der Stadtentwicklungsausschuss neun Stationen positiv beschieden.

In Gröbenzell, dessen Bewerbungsfrist als "fahrradfreundliche Kommune" demnächst ausläuft, konzentrierte sich die Diskussion im Gemeinderat von Anfang an auf die - als überwiegend zu gering empfundene - Anzahl von nur zwei Mobilitätsstationen. Wieso die Verwaltung nur zwei vorschlage, nachdem ursprünglich einmal neun Stationen in Gröbenzell geplant gewesen seien, wollte Peter Falk (SPD) wissen. Zwei seien "ein guter Anfang" befand indes Reinhold Paesler (CSU).

"Aus meiner Sicht sind zwei zu wenig", widersprach Marianne Kaunzinger, Fraktionssprecherin der UWG. Es müsste mehr solche Stationen auf Gröbenzeller Grund geben, damit den Leuten der Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr wirklich ermöglicht werde. Mit Blick auf den immer häufiger kollabierenden S-Bahn-Verkehr und die Linie der S 4, die beispielsweise in Puchheim und Eichenau hält, unterstrich sie: "Ich sehe die Leute auf den Radeln diesen S-Bahn-Ringschluss machen". Dazu müssten aber mehr als zwei Mobilitätsstationen mit insgesamt 15 Fahrrädern errichtet werden.

Tatsächlich ist daran gedacht, mit Hilfe der Mobilitätsstationen eine deutliche bessere Vernetzung von S-Bahnen, Linienbussen, Leihfahrrädern und -autos zu schaffen, wie der Leiter des Bauamts ausführte. "Entscheidend ist, dass ich mein Fahrrad abstellen kann" und die Uhr nicht Stundenlang weiterlaufe, während der Benutzer des Leihfahrrades in der Arbeit oder auf einem Termin sei, betonte Markus Groß.

Bürgermeister Martin Schäfer ergänzte für die Station Am Zillerhof - um einem Einwand der CSU-Fraktionschefin Brigitte Böttger entgegen zu treten, dass sie für den Standort zu wenige Nutzer befürchte - dass diese Haltestelle sehr viele Beschäftigte aus dem Gewerbegebiet nutzten. "Der größte Arbeitgeber ist das Stockwerk."

In Absprache mit Landrat Thomas Karmasin (CSU) sei der Plan für diesen Standort entstanden, berichtete Schäfer. Da auch am S-Bahnhof Lochhausen ein Standort für MVG-Leihfahrräder errichtet werden soll, - insgesamt hat der Stadtrat der Landeshauptstadt unlängst beschlossen, 125 weitere solche Standorte zu schaffen - wäre dann die Möglichkeit für Beschäftigte gegeben, die beispielsweise ins Gewerbegebiet in Gröbenzell müssen, von Lochhausen aus mit dem Rad zu fahren. Das spare nicht nur Zeit, sondern auch Geld, unterstrich Groß mit Blick auf die jüngste MVG-Tarifreform, nach der nun der Preisunterschied für ein S-Bahnticket von Gröbenzell nach München deutlich größer geworden ist gegenüber dem von Lochhausen aus. Die Gemeinderäte folgten mit großer Mehrheit Schäfers Antrag für fünf Mobilitätsstationen.