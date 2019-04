16. April 2019, 21:58 Uhr Gröbenzell Gröbenzeller Feuerwehr rettet kleinen Hund

Einen kleinen Hund hat die Gröbenzeller Feuerwehr am Montagabend aus einer verrauchten Wohnung in der Ammerseestraße gerettet. Ein über den Hausnotruf gekoppelter Rauchmelder hatte gegen 17.45 Uhr Alarm geschlagen. Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltfrei Zutritt zur Erdgeschosswohnung und löschte einen brennenden Topf. In der Wohnung fand man den Hund. Menschen waren nicht zu Hause. Die Wohnung wurde gelüftet und der Hund mit frischem Wasser und ein paar Streicheleinheiten versorgt.