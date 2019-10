Ein 86-jähriger Autofahrer hat am vergangenen Freitag in der Tannenfleckstraße in Gröbenzell einen Unfall verschuldet, bei dem zum Glück niemand verletzt worden ist. Der Gröbenzeller hatte gegen 16.05 Uhr in die Olchinger Straße abbiegen wollen. Dabei unterschätzte er laut Olchinger Polizei die Geschwindigkeit eines Autos und fuhr in dessen linke Frontseite mit seinem Wagen. Den entstandenen Unfallschaden beziffert die Polizei auf 21 000 Euro.