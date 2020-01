Nicht ganz so, wie man es vielleicht erwarten konnte, eröffnet Bürgermeisterkandidat Anton Kammerl seine Rede beim Neujahrsempfang seiner CSU: Stolz hält er den Besuchern ein Brettspiel entgegen, an dessen Entwicklung er beteiligt gewesen ist. "About Time" heißt es "und ich finde, dass das auch ein passender Titel für meine Rede ist", so Kammerl. "Es geht um die Frage: Wann sagen wir es unseren Kindern". Gröbenzell sei ein Ort, an dem im Frühjahr mehr Blumen blühten, als im botanischen Garten in München, ein Ort an dem man stolz sei auf die Volkshochschule und der ein kulturelles Angebot habe, das sich sehen lassen könne. Grund dafür sei ein "sozialer Geist, der vom Miteinander der Familien getragen wird", erklärt er vor vollbesetzten Reihen. Im Publikum sitzen unter anderem Landrat Thomas Karmasin, der CSU-Landtagsabgeordnete Benjamin Miskowitsch, der ehemalige Staatsminister und Erste Landtagsvizepräsident Reinhold Bocklet sowie Bürgermeister Martin Schäfer und Bürgermeisterkandidat Ingo Priebsch (Grüne).

Was es also ist, was man denn irgendwann Kindern sage muss? Dass dieses herrliche Gröbenzell keine Insel sei, sondern Teil einer Welt. Durch das Thema Umweltschutz erführen sie momentan bereits, das lokales Handeln globale Auswirkungen habe. Aber sie dürften nicht nur über die Medien, das Internet und die Schulen davon erfahren, dass sie in Gröbenzell Teil eines Großes und Ganzen seien. Gerade weil die Region soviel Geschichte habe. Und so erinnert Kammerl an das Münchner Abkommen 1938, das Konzentrationslager in Dachau, als erstes KZ in Deutschland, dessen Errichtungsdatum Kammerl mit 1934 statt korrekterweise 1933 benennt. Außerdem erinnert er sich an 1972, als die Hubschrauber mit den israelischen Geiseln direkt über das Grundstück der Familie geflogen seien. Kammerl geht es darum, dass die Jugend auch von den Erfahrungen der eigenen Familie, den Urvätern und Urmüttern, wie er es nennt. Es gehe darum, den jungen Menschen die "hohen Werte" zu vermitteln. Und so beendet er seine kurze Rede mit den Worten: "Deshalb werde ich mit der Jugend einem offenen Diskurs über Politik und Geschichte führen."

Als Festredner für den Neujahrsempfang hat die CSU den in der Schweiz lehrenden US-Politikprofessor James Davis, einen Wegbegleiter Bocklets, eingeladen. In seiner Rede skizzierte er die sechs Säulen, die seiner Meinung nach für die lange Friedensphase zwischen den Weltmächten seit dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich sind - und warum diese in Gefahr seien. "Wir haben das Glück in Freiheit, Frieden und Wohlstand zu leben. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Sie müssen immer wieder hart erkämpft werden".

Die erste Säule sei die postmoderne Waffentechnik, deren Zerstörungspotenzial so groß sei, dass die Weltmächte bisher zurückhaltend damit umgingen. Doch neue Technologien, die eigene Verluste überschaubar und atomare Folgen gering halten könnten, ließen die Machthaber wieder unvorsichtiger werden. Eine andere Säule sei die Sicherheitsgemeinschaft der großen Staaten, die sich in den Jahrzehnten entwickelt habe, gemeinsame Werte und Ziele hätten den Wunsch nach Stabilität voran getrieben, im Gegensatz zur Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg sei ein militärischer Konflikt etwa zwischen Deutschland und Frankreich nicht mehr denkbar. Aber auch dabei sei ein Verfall zu beobachten. Werte wie die Ablehnung der Todesstrafe, Daten- und Umweltschutz seien nicht mehr überall in der Gemeinschaft Konsens. Zudem, eine weitere Säule, seien die USA nicht mehr Willens immer die Führung und die Kosten zu übernehmen - und das nicht erst seit Donald Trump.

Der CSU-Ortsvorsitzende Andreas Keefer dagegen richtet seinen Blick vor allem auf die anstehenden Kommunalwahlen: "Bitte gehen Sie am 15. März wählen und machen Sie Ihr Kreuz bei der CSU."