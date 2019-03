5. März 2019, 21:40 Uhr Gröbenzell Fichte fällt auf Einfamilienhaus

Umgeknickt: Der Sturm hat am Montagabend in Gröbenzell eine Fichte umgeknickt.

Eine Fichte in der Jägerstraße in Gröbenzell ist am Montagabend gegen 20.30 Uhr vom Sturm abgeknickt worden. Der Nadelbaum kam auf dem Dach eines Einfamilienhauses zu liegen. 15 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gröbenzell sicherten den Baum mit einer Seilwinde und trugen ihn mit einer Motorsäge Stück für Stück ab. Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, waren die Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen etwa eine Stunde im Einsatz. Der Schaden ist unbekannt.