Eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung und möglichen Erweiterung der Feuerwache beschäftigt derzeit die Betroffenen am Gröbenbach. Die Studie wurde 2018 vom Gemeinderat beauftragt, jüngst aber wieder gestrichen. Finanzreferent Peter Falk (SPD) fragt nun, welche Gespräche zwischen Verwaltung und Feuerwehrvertretern geführt und was gemacht wurde, um die Machbarkeitsstudie zu beauftragen. Ferner beantragt er, die Verwaltung zu beauftragen, besagte Studie mit einem Budget von 100 000 Euro in Auftrag zu geben. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Christian Weirauch, reagiert mit energischem Widerspruch auf die im Antrag implizierte Behauptung, dass die Rathausverwaltung bezüglich der Sanierung des Feuerwehrhauses nicht genug getan habe. "Wir sind in engem Kontakt mit der Gemeinde", die Zusammenarbeit laufe "sehr gut" und der Zustand des Gebäudes sei nicht so dramatisch, dass sofort saniert werden müsse. Zudem müsse die Wehr ein Raumkonzept liefern, was sie bis jetzt mangels Zeit nicht getan habe. Mit Blick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen sagte Weirauch der SZ: "Wir wollen nicht der politische Spielball sein."