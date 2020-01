In einem Linienbus in Gröbenzell hat ein Mann mit einer Pistole hantiert. Die Polizei konnte den Mann, einen 38-Jährigen aus Puchheim, in der Olchinger Straße festnehmen, nachdem er den Bus verlassen hatte. Dabei stellten die Polizisten fest, dass es sich bei der Pistole um eine Anscheinswaffe handelte, eine Waffe also, mit der man nicht schießen kann, die allerdings einer echten Waffe täuschend ähnlich sieht. Den Hinweis hatte die Polizei von einer Jugendlichen erhalten, die in dem Bus mitgefahren war und sich von dem Mann bedroht gefühlt hatte. Laut Inspektionsbericht war der Mann am Montag um etwa 15 Uhr mit einem Linienbus unterwegs. Während der Fahrt holte er die Waffe zweimal aus seiner Jacke. An der Puchheimer Straße stieg der 38-Jährige aus. Eine Zivilstreife entdeckte ihn in der Olchinger Straße. Dort saß er auf einer Bank. Der Mann sträubte sich gegen die Festnahme, deshalb musste er gefesselt werden. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann erheblich betrunken war.