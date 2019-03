10. März 2019, 21:49 Uhr Gröbenzell Exterstraße wegen Bauarbeiten gesperrt

Mehrere Wochen lang werden sich Verkehrsteilnehmer wegen Bauarbeiten in der Exterstraße in Gröbenzell auf eine Sperrung und Umleitung einstellen müssen. Wie der Amperverband mitteilte, werden von Dienstag, 12. März, an die Wasserleitungen in der Exterstraße erneuert. Die Baustelle wird sich demnach zwischen der Kiefernstraße und der Ortsgrenze von Olching erstrecken. Geplant ist, zunächst die Hauptleitung in der Exterstraße zu verlegen. Allein für diese Baumaßnahme werden vier Wochen angesetzt. Im Anschluss daran sollen sämtliche Hausanschlüsse in diesem Bereich erneuert oder an die neue Leitung umgehängt werden. Die Straße ist während der gesamten Bauzeit für den Durchgangsverkehr nicht passierbar, heißt es in einer Mitteilung des Amperverbandes. Für Anlieger sei die Zufahrt bis zur Baustelle und zu ihren Anwesen dagegen möglich.