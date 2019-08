5. August 2019, 21:28 Uhr Gröbenzell Einbrecher unterwegs

Unbekannte haben es auf Gröbenzeller Geschäfte abgesehen

Einen erheblichen Schaden haben bislang unbekannte Einbrecher angerichtet, die am Wochenende in etliche Geschäfte in Gröbenzell eindrangen oder dies versuchten. Nach Mitteilung der Polizei ereigneten sich die Taten in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ob die verschiedenen Einbrüche und Einbruchsversuche von denselben Tätern begangen wurden, teilte die Polizei nicht mit. Bei einem Versuch wurden aber zwei männliche Jugendliche gefilmt. Den Angaben nach sind sie etwa 15 bis 18 Jahre alt. Einer hat kurze blonde Haare und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet, der andere trug längere blonde Haare und war mit einem weißgrauen Kapuzenpulli, einem Hoodie, bekleidet. Unterwegs waren beide mit Fahrrädern.

Von der Einbruchsserie besonders getroffen wurden die Gaststätte Wildmoos und die angrenzende Turnhalle. In der Gaststätte wurden Flaschen zertrümmert, in der Turnhalle versuchten die Täter Schränke aufzubrechen. Bei einem Schreibwarengeschäft in der Kirchenstraße wurde eine Scheibe eingeschlagen, mehrere Tankstellen im Ort meldeten Einbruchsspuren. Der erste Alarm kam um 3.25 Uhr von einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Dort stellten Polizisten ebenfalls Einbruchspuren an der Tür fest. Auch in ein Geschäft in der Osterseestraße versuchten die Täter einzudringen. Hinweise unter Telefon 08142/29 30.