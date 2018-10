9. Oktober 2018, 17:57 Uhr Gröbenzell Die Grenzen der Digitalisierung

Internetexperte Cem Karakaya warnt Schüler und Elter vor den Fallstricken der modernen Medien

Von Zoe Englmaier, Gröbenzell

Wenn mal wieder behauptet wird, dass Kinder in Zeiten von Facebook, Instagram, Google und Co in einer virtuellen Welt leben, dann hält Cem Karakaya dagegen: "Die Kinder leben nicht in einer Virtualität, sondern das ist ihre Realität." So ist das auch am Montag in der Rudolf-Steiner-Schule in Gröbenzell. Karakaya ist ehemaliger Agent bei Interpol in der Türkei, Mitautor des jüngst erschienenen Buches "Die Cyber-Profis" und gibt Schulungen bei den Vereinten Nationen. In der Aula spricht er über Internetkriminalität und Datenschutz und darüber, wie man sich verhalten sollte. Karakaya zeigt klare Kante: "Nicht die Technologien sind schuld, sondern der Mensch" - dann etwa, wenn Hacker über soziale Netzwerke Viren und Trojaner verbreiten und mit abgegriffenen Daten ahnungslose Nutzer erpressen. Besonders die kostenlosen Seiten seien gefährlich, wie zum Beispiel beim "Online streamen."

Dabei gelingt es Hackern immer wieder, sich Zugriff auf die Kamera, das Mikrofon und gespeicherte persönliche Daten zu verschaffen. Zahlt der Nutzer nicht, dann drohen die Kriminellen mit der Veröffentlichung des privaten und bislang peinlichen Materials.

Auch soziale Netzwerke und Suchmaschinen sammeln alle Informationen, denn die auf den ersten Blick kostenlosen Angebote wollen auf den zweiten Blick vor allem eins machen: Umsatz. Und den machen sie dann eben durch den Verkauf von Daten. Wer seine Daten unbedarft oder wissentlich preisgibt, muss sich nicht als Opfer gerieren.

Für Kinder gilt das freilich nicht, sie bedürfen des Schutzes. Wer in einer digitalisierten Welt aufwächst, sollte die Fallstricke sowie die Tricks und Kniffe im Cyberspace kennen. Wer nicht vorbereitet ist, könnte später bei der Jobsuche das Nachsehen haben - etwa wenn der Wunscharbeitgeber den Namen googelt und über unangenehme Fotos stolpert.

Auch Cybermobbing zwischen Jugendlichen ist ein großes Thema, für das Kinder sensibilisiert werden sollten. Sie müssen wissen, welche persönlichen Informationen und Fotos sie nicht im Netz verbreiten sollten, aber auch, was strafbar ist. Beispiel Livestream: Jugendliche laden regelmäßig selbst gedrehte Videos auf soziale Netzwerke wie Instagram und Tik Tok hoch - meist nebst Hintergrundmusik. An die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz, Gema, denkt kaum jemand. Die Gema aber vertritt die Interessen der Musiker und macht finanzielle Ansprüche geltend. Deshalb sollten Eltern einigermaßen Bescheid wissen, was die Kinder machen. Cem Karakaya empfiehlt Familien, gemeinsam feste Regeln aufzustellen. Eltern sollten aber auch Alternativen zu Facebook, Whatsapp, Youtube und Co anbieten.

Das Smartphone auch mal ausgeschaltet zu lassen und es ansonsten verantwortungsvoll und maßvoll einzusetzen, dafür wirbt auch die Mediengruppe der Waldorfschule, die den Vortrag mit Cem Karakaya organisiert hat.