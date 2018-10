5. Oktober 2018, 22:17 Uhr Gröbenzell Bluestrings in Gröbenzell

Die Nachwuchs-Jazzstreicher der Bluestrings spielen an diesem Samstag, 5. Oktober, von 19.30 Uhr an ein Konzert im großen Saal der Rudolf-Steiner-Schule. Die Tassilo-Preisträger der Süddeutschen Zeitung von 2016 haben schon auf ihren Tourneen in Spanien, Frankreich und Italien das Publikum begeistert. 2017 haben die Jazzstreicher bereits ihre vierte CD aufgenommen. Der Eintritt ist frei.