4. März 2019, 16:26 Uhr Gröbenzell Betrunkene Frau attackiert Taxifahrer

36-Jährige will nicht zahlen und widersetzt sich auch den Polizisten

Eine gewalttätige, alkoholisierte 36-Jährige hat am Freitagabend zunächst einen Taxifahrer verletzt und dann Streifenbeamte beschäftigt. Wie die Polizei mitteilt, brachte der 62 Jahre alte Taxifahrer die in Gröbenzell lebende Frau gegen 21 Uhr an ihr Ziel: ihre Wohnung. Allerdings kam es zum Streit, als es ans Bezahlen ging. Die Kundin schlug ihrem Fahrer mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf und riss ihm seinen Freisprechkopfhörer ab. Dann flüchtete sie aus dem Fahrzeug, ließ aber das Entgelt für die Fahrt zurück. Der Taxifahrer hatte eine Schnittwunde am Auge und rief über die Taxizentrale die Polizei. Die traf die rabiate Dame in ihrer Wohne mit einer Verletzung an der Hand an. Laut Bericht war sie "sehr aggressiv und nicht kooperationsbereit". Einen Alkoholtest verweigerte sie, ebenso die Mitfahrt zur Dienststelle. Also fesselten die Beamten sie. Dabei leistete sie massiven Widerstand, versuchte zu beißen und trat mit den Beinen nach den Polizisten. Auf der Polizeiinspektion in Olching konnte schließlich ein Alkotest gemacht werden. Ergebnis: 2,3 Promille. Anschließend wurde sie zum Röntgen ihrer Hand ins Krankenhaus Fürstenfeldbruck gebracht. Die Polizeibeamten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.