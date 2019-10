Neuer Baum, neues Glück: Die Gemeinde Gröbenzell und die Agenda 21 laden frisch Verheiratete oder Elterngewordene zu einer Baumpflanzaktion. Am Samstag, 26. Oktober, werden auf dem Spielplatz am Großen Ascherbach und Gröbenbach sieben neue Bäume, fünf zur Vermählung und zwei zur Geburt gepflanzt.

Bäume stehen symbolisch für Zukunft, Hoffnung, Lebenskraft und Beständigkeit. Zu Beginn eines neuen Lebensabschnittes Bäume zu pflanzen, ist eine jahrhundertealte Tradition.

Frisch vermählte Gröbenzeller oder solche, die kürzlich Eltern geworden sind, können sich in der Gemeindeverwaltung anmelden. Laut Mitorganisatorin Katharina Bader werden dann gemeinsam ein Platz und der Text für ein Schild ausgewählt. Dann bestellt man die Bäume bei einer Baumschule. Schon in den Tagen vor der Pflanzaktion haben die Gärtner des gemeindlichen Betriebshofes die Löcher für die Bäume gegraben. "Am Tag selbst pflanzen die Gärtner des Betriebshofs gemeinsam mit den Brautpaaren und Familien, die Geburts- und Hochzeitsbäume ein", so Katharina Bader. "Oft schaufeln die Kinder fleißig mit."

Die Pflanzorte veränderten sich je nach räumlichen Möglichkeiten und die Baumart kann man zum Teil selbst auswählen. Um die historische Allee zu ergänzen, werden am Gröbenbach nur Birken gepflanzt. Für den Pflanzort beim Spielplatz am Großen Ascherbach kann man sich frei heimische Laubbäume, etwa Linde oder Ahorn, auswählen, "die dort gut gedeihen und Schatten spenden".

Laut Bader sind die Reaktionen der Gröbenzeller sehr positiv. Es seien jährlich ungefähr zwölf und insgesamt bereits 51 Bäume gepflanzt worden. "Die Baumpaten besuchen ihre Bäume häufig. Die eigentliche Pflege übernimmt die Gemeinde." Wenn es zu einer Scheidung käme, würde der Baum bleiben, aber man könne das Schild entfernen. Aber "das kam bislang noch nicht vor", so Bader.

Die Pflanzaktion der Geburts- und Hochzeitsbäume findet am Samstag, 26. Oktober, von 10 Uhr an in drei Etappen statt. Treffpunkte mit den Paaren, Familien und Stadtgärtnern ist um 10 Uhr auf der Ostseite des Gröbenbachs auf der Höhe der Jägerstraße, um 10.30 Uhr an der Russenbrücke und um 11.10 Uhr auf dem Spielplatz am Großen Ascherbach.