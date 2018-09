18. September 2018, 22:02 Uhr Gröbenzell Autofahrerin verwechselt Pedale

Weil sie offenbar die Pedale ihres Automatikautos verwechselt hat, hat eine 73 Jahre alte Gröbenzellerin am Montag gegen 12.30 Uhr der Polizei zufolge einen Unfall gebaut. Die Frau versuchte, bei der Postfiliale an der Ährenfeldstraße auszuparken, als ihr das Missgeschick passierte. Statt wie beabsichtigt zu bremsen fuhr sie frontal gegen die Hauswand der Post und überfuhr dabei auch noch ein Verkehrsschild. Bei dem Aufprall zog sich die Rentnerin glücklicherweise nur leicht Verletzungen zu. Die Hauswand wurde bei dem Aufprall leicht beschädigt, lediglich der Putz blätterte leicht ab. Am Auto entstand jedoch Totalschaden.