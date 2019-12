Schwer verletzt worden ist eine 27 Jahre alte Frau am Freitag. Gemeinsam mit ihrer neun Jahre alten Schwester wollte sie gegen 13.45 Uhr bei grüner Fußgängerampel die Olchinger Straße queren. Ein 45 Jahre alter Puchheimer, der auf der Straße Am Zillhof unterwegs war, übersah die Geschwister beim Abbiegen in die Olchinger Straße. Die 27-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Hubschrauber in die Klinik gebracht. Ihre Schwester blieb unverletzt.