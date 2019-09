Elterninitiative will Kindergarten umgestalten

Die Elterninitiative "Außenprojekt Kindergarten" hat bei der Gemeinde Grafrath, bei den Fraktionen im Gemeinderat sowie bei der Kirchenstiftung Unteralting/Grafrath beantragt, im kommenden Jahr den Außenbereich des Kindergartens Sankt Mauritius neu zu gestalten und dafür Mittel bereitzustellen. "Wir sind eine aus der Mitte der Eltern der Kinder des Kindergartens St. Mauritius ins Leben gerufene Initiative, die von der Leitung, vom Team des Kindergartens sowie vom Träger unterstützt und mitgetragen wird", heißt es im Antrag.

Ausgehend von Wünschen und Anregungen, die bei einer Elternumfrage 2018/19 geäußert worden seien, habe sich die Initiative das Ziel gesetzt, den Außenbereich des Kindergartens grüner und einladender zu gestalten. Dadurch solle auch dem erhöhten Bedarf durch die heuer erstmalige Unterbringung einer vierten Gruppe Rechnung getragen werden. Wie die Vorsitzende des Elternbeirates Anja Uhl erläutert, sucht die Elterninitiative Unterstützer zur Umsetzung des Projektes. "Wir brauchen auch die Hilfe der Gemeinde", ist zu lesen und dass man bereits über einen Regionalsender zu Spenden aufgerufen habe. Etliche Eltern und Großeltern hätten ihre Hilfe zugesagt, das Ziel sei aber möglichst viel Geld zu sammeln. Dazu sei im November auch ein Aktionstag geplant.

Die CSU-Fraktion hat nun angekündigt, den Antrag voll unterstützen zu wollen. "Die Kinder liegen uns am Herzen und wir finden die Initiative beispielhaft", sagte CSU-Sprecher Gerald Kurz. Von den Umbauten und den Maßnahmen zum Brandschutz in St. Mauritius sei noch Geld übrig. Der Antrag sei sehr begrüßenswert, auch weil die Elterninitiative mit dem Antrag eine Planung vorgelegt habe. Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) hat laut Kurz ebenfalls Unterstützung signalisiert. Die Planung sieht einen mit viel Grün aufgelockerten Spielbereich mit zum Beispiel Rutsche, Schaukeln, Klettermöglichkeiten, Sandkasten, Hütte, Matschküche und einem Balkenschiff vor. "Nach Rücksprache mit dem Kindergarten und dem Träger haben wir einen Plan für die Umgestaltung mit entsprechenden Netto-Kosten (Material inklusive Arbeitsleistung) entwickelt, den wir gerne mit Ihnen teilen möchten", schreibt Anja Uhl. Der Plan könne auch in Teilprojekten umgesetzt werden, je nach finanziellen Möglichkeiten. Die Kostenrechnung für den Vorschlag weist mit Erdarbeiten gut 35000 Euro aus. Der Betrag müsste zu stemmen sein, sagt CSU-Sprecher Gerald Kurz. Möglicherweise könne auch die Sport- Kultur- und Sozialstiftung Grafrath einen Beitrag leisten.