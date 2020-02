Die Lage am Amperhochufer war der Grund, dass sich um 1900 viele Künstler und wohlhabende Leute in Grafrath Häuser bauten. Einige sind mittlerweile verschwunden, andere wie das Schloss Höhenroth, prägen noch heute das Ortsgebiet. Anhand von Postkarten, Gemälden und Fotos, die hauptsächlich von Fritz Reischl stammen, kann man sich nun an den beiden Wochenenden, 8./9. und 15./16 in einer Ausstellung im Kulturraum der Gemeinde, Brucker Straße 3, in die "Villen-Zeit" zurückversetzen lassen und vieles über die Gebäude und deren Bewohner wie zum Beispiel, über Kommerzienrat Otto von Vollnhals, dem Pionier der Sendlinger Motorenwerke, erfahren. Mit Unterstützung von Kulturreferentin Sybilla Rathmann wurden zudem Bilder und Dokumentationen über teils in Vergessenheit geratene Denkmäler wie zum Beispiel das "Ulrichsbrünnerl" zusammengetragen. Die Ausstellung ist an den vier Tagen jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet.